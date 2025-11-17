Dudu Camargo surta ao vivo e expõe crime de namorada de Belo

Durante uma dinâmica de discórdia em "A Fazenda 17", Dudu Camargo voltou a mencionar o passado de Rayane Figliuzzi. O apresentador, no entanto, fez isso de maneira provocativa ao citar a investigação por estelionato envolvendo a peoa.

Ele insinuou que ela teria histórico de golpes, afirmando: "É um dos crimes que ganham dinheiro com mais facilidade". A declaração, porém, acirrou o clima entre os dois. A discussão ocorreu na noite de domingo (16), quando os participantes precisaram apontar defeitos uns nos outros.

Dudu, por sua vez, não hesitou em escolher a namorada de Belo como alvo principal. "Olha o que ela fez hoje. Ela tocou o sino para dizer que o búfalo estava sendo agressivo com ela... Ela vai denunciar o animal, olha a que ponto chegou? Isso já vem lá de fora", iniciou ele.

O peão sugeriu que o comportamento dela seria reflexo de atitudes externas. Em seguida, Dudu intensificou as críticas, porém manteve o mesmo tom acusatório. "Eu não acho certo uma pessoa concorrer a R$ 2 milhões fazendo corpo mole. E outra, só ganha dinheiro fácil", criticou.

"Eu já acompanhei e noticiei muitos crimes no Brasil. Um dos crimes que as pessoas ganham dinheiro com mais facilidade é o estelionato. Por que eu falo isso? Ela tentou dar um golpe no público", continuou o jornalista, detonando Rayane.

A influenciadora, no entanto, rebateu imediatamente: "Que dó! Que dó. Aqui é tudo por dinheiro... Eu não tentei dar golpe nenhum, meu amor". A repercussão levantou dúvidas sobre o histórico da influenciadora. No entanto, a equipe de Rayane se pronunciou nas redes sociais para esclarecer a situação.

Segundo eles, "Rayane Figliuzzi responde a um processo por estelionato que ainda não foi finalizado. Isso significa que ela é apenas acusada, não podendo em hipótese alguma ser tratada como culpada". A nota reforçou que o processo segue em andamento.

A assessoria também negou que ela tenha sido presa, todavia explicou o que realmente ocorreu. "Em nenhum momento Rayane Figliuzzi esteve presa. O que ocorreu foi uma detenção: ela foi conduzida à delegacia, prestou depoimento e foi liberada em seguida", explicou o time.

Segundo o jornal Extra, a detenção aconteceu em fevereiro de 2022, quando ela foi apontada como suspeita de integrar um grupo que aplicava o “golpe do motoboy” contra idosos em Florianópolis.