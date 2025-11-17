Renato Aragão é processado pela própria filha, que cobra fortuna na Justiça

Juliana Rangel Aragão, filha de Renato Aragão, decidiu recorrer à Justiça para cobrar uma dívida do próprio pai; entretanto, o caso ganhou repercussão ao envolver um empréstimo de R$ 950 mil feito entre ambos em dezembro de 2018.

Segundo o Notícias da TV, Juliana alega que o humorista deixou de quitar o acordo, gerando um “calote” estimado em cerca de R$ 872 mil. A disputa familiar, porém, se tornou pública após o impasse financeiro persistir por anos.

O site informa que a quantia utilizada não veio de reservas pessoais, e sim da venda de um imóvel herdado de sua mãe, Martha Maria Rangel Aragão, já falecida. O valor, conforme descrito no processo, foi integralmente destinado ao empréstimo concedido ao pai.

No entanto, a origem do montante tornou o caso ainda mais sensível dentro da dinâmica familiar. Ainda segundo as informações divulgadas, Renato Aragão deveria ter quitado o empréstimo até 31 de dezembro de 2023, o que não ocorreu.

Juliana relata que apenas R$ 77 mil foram pagos, embora a administração desses valores estivesse sob responsabilidade da madrasta, Lilian Aragão, com quem mantém uma relação conturbada. Ela afirma que Lilian passou a exigir assinaturas em recibos de quitação parcial, alegando que despesas pessoais teriam sido assumidas pelo casal enquanto Juliana morava na casa do pai.

A filha mais velha do humorista admite que nem todos os comprovantes foram guardados, pois não tinha domínio total sobre suas finanças naquele período. Essa ausência de registros acabou dificultando parte de sua própria argumentação no processo.

Contudo, ela sustenta que o valor principal permanece pendente. A defesa de Renato Aragão informou que ainda não tem conhecimento oficial sobre a ação movida por Juliana. O comediante, no entanto, deverá ser formalmente citado para apresentar sua versão dos fatos.