Modelo brasileira Juliana Nalú brilha em campanha internacional

A modelo Juliana Nalú tem feito grande sucesso no mundo da moda, e ainda mais agora ao ser protagonista de uma campanha de uma marca famosa. As fotos foram feitas em Los Angeles, nos Estados Unidos, pelo fotógrafo e diretor Eli Russell Linnetz, conhecido por trabalhos com grandes nomes. A produção aposta em uma estética forte, com clima de cinema e referências ao estilo marcante dos anos 2000.

Nas imagens, Juliana aparece em cenários intensos, com dólares espalhados e elementos que reforçam o visual ousado da marca. Os looks misturam jeans, couro e texturas mais pesadas, criando o contraste entre luxo e urbano que já faz parte da identidade da Guess.

A campanha da marca também ganhou espaço em outdoors da cidade, ampliando a presença da modelo e o alcance do projeto fora das redes sociais. Representada pela Mix Models Agency, Juliana segue fortalecendo sua imagem no mercado internacional.

A nova coleção apresenta essa leitura mais provocante da marca, e Juliana surge alinhada ao tom da campanha, com atitude e presença marcantes diante da câmera.