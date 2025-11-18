Andressa Urach expõe motivo de transformar filho em seu cinegrafista

Andressa Urach usou sua coroação como musa da escola de samba Unidos do Porto da Pedra, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para abordar e rebater as constantes críticas relacionadas à sua carreira e, em especial, à participação de seu filho, Arthur Urach, em seus projetos.

Questionada sobre a controvérsia gerada após convidar Arthur para atuar como cinegrafista em seus vídeos eróticos, Urach minimizou o debate, tratando a decisão como uma questão de praticidade e profissionalismo.

"Por que eu pagaria alguém de fora? É uma profissão, é um trabalho. Assim como hoje você tá com a câmera na mão", defendeu a ex-modelo, equiparando a função do filho ao trabalho de um cinegrafista tradicional.

A polêmica já havia sido detalhada pelo próprio Arthur Urach em julho deste ano. Em entrevista concedida ao programa Chupim, ele explicou sua perspectiva sobre o trabalho, afirmando que a natureza do relacionamento filial impede qualquer excitação durante as gravações.

"Pra mim é um trabalho, realmente, então excitação não tenho nenhuma. Até mesmo porque é a minha mãe e eu não tenho nenhum tipo de tesão por ela. As vezes eu até fico com nojo", admitiu Arthur, em tom de riso, enfatizando a separação entre o papel profissional e o vínculo familiar.

Mãe e filho ainda relembraram um momento constrangedor ocorrido durante as filmagens. Andressa Urach narrou uma situação enquanto gravava um ato sexual, completada pelo comentário de Arthur.

"Eu estava fazendo anal e sem querer sujou, aí ele: 'Ai, que nojo'", revelou Andressa, aos risos. Arthur confirmou a reação: "Um fedor [risos]".