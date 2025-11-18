Márcia Goldschmidt choca ao apontar 'teatro' em romance de Virginia e Vini Jr.

O relacionamento entre Virginia Fonseca e Vini Jr. virou tema de debate durante o "Jornal dos Famosos" desta segunda-feira (17). Convidada do programa, Márcia Goldschmidt não hesitou em expressar sua opinião sobre o casal e classificou o romance como “teatral”, colocando em dúvida a autenticidade das interações públicas dos dois.

“Eu tô achando tão teatral esse romance, sabe?”, disparou Márcia, ao comentar os registros constantes do casal nas redes sociais. Questionada se achava que o namoro carecia de sentimento, ela foi direta:

“Não sei nem se tem, mas assim, é um posta o click, posta não sei quê, posta que olhou, posta que ganhou, posta que não sei quê, sabe? Eu não tô sentindo, sei lá, posso estar muito enganada, obviamente que sim, não é? Mas eu não tô sentindo, sabe, aquela pegada real”.

Márcia, posteriormente, retomou a fala e aprofundou sua análise, sugerindo que o casal parece mais preocupado em prestar contas ao público do que viver um sentimento genuíno.

“E nem é só isso, pode até ser uma relação relâmpago, só que é diferente. Eu acho que as pessoas, os telespectadores das relações das pessoas públicas, nós que olhamos de fora, é impressão minha, a gente sente quando rola uma energia. Ali eu sinto que rola um: ‘Estamos dando satisfação’.”

Ela, inclusive, mencionou especulações de que Virginia estaria mirando a fama internacional com o novo relacionamento. “Aí tem muita gente que comenta: ‘A Virgínia tá dando o trucão pra fama internacional’. Se for, até parabéns, quero aplaudir, rainha do marketing e tal.”

Ao finalizar, Márcia reforçou sua impressão de que há mais encenação do que sentimento envolvido. “O que eu não tô sentindo é aquela coisa, eu tô sentindo mais um show-off, entendeu? Mais uma coisa tipo [para mostrar], disse, descrevendo o que considera uma coreografia afetiva milimetricamente pensada.