Melody deu uma carreira à Ana Castela? Ela responde; veja!

Melody foi a convidada desta segunda-feira (17) no programa "De Frente com Blogueirinha" e aproveitou a entrevista para esclarecer os rumores sobre uma suposta rivalidade com Ana Castela. As especulações ganharam força após o lançamento de "Pipoco", hit de 2022 que uniu as duas cantoras e marcou o início da ascensão nacional da “Boiadeira”.

Durante o bate-papo, Blogueirinha não hesitou em tocar no assunto. “Você acha que a Ana Castela tá fazendo bom o uso da carreira que você deu pra ela?”, perguntou a apresentadora. Melody, por sua vez, elogiou a colega:

“Eu acho a Ana tudo, eu acho ela incrível, eu acho que ela tem o brilho dela, eu acho que, enfim, somos diferentes”.

Mesmo com a tentativa de apaziguar o tema, Blogueirinha voltou a insistir: “Ela está fazendo bom uso?”. A jovem artista, então, reforçou que evita comparações. “Eu não gosto muito dessa rivalidade que ficam fazendo. Porque eu acho que eu e a Ana somos diferentes. Eu sou do pop, ela do sertanejo”.

A conversa seguiu com outra pergunta direta: “A Ana Castela já te agradeceu por ter dado a carreira pra ela?”. Em resposta, Melody revelou que as duas ainda mantêm uma relação profissional e que, inclusive, há planos de colaboração em andamento.

“Ela vai gravar comigo, a gente vai gravar juntas. Um feat., não necessariamente a pessoa tem que ser melhor amiga. Às vezes a gente precisa ser um pouquinho profissional. Mas com ela não estou. Com ela tô falando real, eu gosto mesmo da Ana. Não é a Ana, eu amo a Ana”.

Blogueirinha, então, questionou se a origem do desentendimento seria a equipe da sertaneja. Melody relembrou os bastidores: “A questão é a minha equipe com a dela e não sei o quê. Mas já estão resolvidas, já tá todo mundo tranquilo. Mas acho que na época foi isso”.

Ao final, a apresentadora apontou que muitas vezes o comportamento das equipes reflete o posicionamento dos próprios artistas. Melody, porém, discordou: “Acho que não”.