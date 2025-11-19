Leonardo joga cachaça em bolo escrito 'cabaré' e revolta cristãos ao citar Deus

Leonardo voltou a agitar as redes sociais nesta terça-feira (18) após protagonizar uma cena inusitada durante o “Navio Cabaré 2025”. Em um vídeo que rapidamente viralizou, o cantor sertanejo aparece jogando cachaça em cima de um bolo decorado com o tema do cruzeiro, gerando reações divididas entre os internautas.

Nas imagens, é possível ver o momento em que Leonardo pega a garrafa da mão de Poliana Rocha, sua esposa, e despeja a bebida diretamente sobre o bolo comemorativo. “Quem quiser comer, que coma”, disse ele, aos risos, em tom descontraído. Poliana, visivelmente surpresa com a atitude, segue com o corte do bolo logo em seguida.

A cena, no entanto, não foi bem recebida por todos. Comentários críticos surgiram em peso nas redes, especialmente entre usuários do X (antigo Twitter).

“Ela [Poliana] tendo que engolir calada [risos]. Deus me livre, que pesadelo”, escreveu uma usuária. Outra ironizou: “Aqueles ‘véios’ que acham que são garotões, mas são totalmente sem noção e passam muita vergonha”.

Outros internautas também criticaram o comportamento de Leonardo, acusando-o de exagerar no consumo de álcool: “Vive passando do ponto e acha bonito isso... ‘véi’ está vermelho e inchado de tanta cachaça”; “Esse homem precisa buscar ajuda urgente”; “O povo vai envelhecendo e perdendo a noção”; e até referências familiares: “Depois perguntam porquê o Zé [Felipe] é daquele jeito”.

Entre os mais incomodados estavam membros do público cristão, que reprovaram a presença de referências religiosas no momento.

“'Corte o bolo para cima agradecendo a Deus': ela lembrando que tem que agradecer e o bolo escrito cabaré e eles envolvendo Deus nisso. Depois ele tacando cachaça no bolo. Tem tudo menos Deus nessa festa”, criticou uma usuária.

As reações, inclusive, também incluíram ironias sobre a postura pública do cantor. “Como ele é um ‘homem de bem’ e conservador, pensei que estava ungindo o bolo com óleo”, comentou uma internauta. Outro foi ainda mais ácido: “Impossível um alcoólatra que é até vermelho de tanta cachaça representar tão bem o conservador médio tupiniquim, como se houvesse glamour em se drogar”.