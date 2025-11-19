Heloísa Périssé está namorando diretora de TV, afirma jornal

Heloísa Périssé está vivendo um novo capítulo em sua vida pessoal há um bom tempo. De acordo com o jornal Extra, a atriz, de 59 anos, mantém um relacionamento discreto com a diretora de TV Leticia Prisco desde o fim do ano passado.

Apesar de ainda não terem assumido publicamente o namoro, as duas têm sido vistas juntas com frequência em compromissos pessoais e profissionais. A aproximação entre Heloísa e Leticia aconteceu nos bastidores da segunda temporada da série "Tem que Suar", exibida em 2024 pelo Multishow.

O convívio durante as gravações acabou evoluindo para um envolvimento afetivo. Ao longo dos últimos meses, inclusive, o casal tem aparecido lado a lado em diversos momentos.

Em setembro, participaram de um encontro reservado com a cantora Maria Bethânia, que também contou com a presença da jornalista Leilane Neubarth. No mês seguinte, as duas viajaram juntas para o Uruguai para prestigiar um casamento. Na ocasião, Heloísa chegou a compartilhar fotos da viagem em seu perfil, incluindo registros ao lado de Leticia.

Fim do casamento de 20 anos

A atriz anunciou o fim de seu casamento anterior em outubro de 2023. Foram mais de 20 anos de união com o diretor Mauro Farias, com quem teve a filha caçula, Tontom. Antes disso, Heloísa foi casada com o humorista Lug de Paula, o eterno Seu Boneco, pai de sua primogênita, Luisa.

Leticia Prisco, 46, tem uma carreira consolidada atrás das câmeras. Na televisão, dirigiu produções de sucesso no Multishow como "Dono do Lar", "A Vila", "Vai que Cola" e "Tem que Suar". No cinema, acumulou experiência como assistente de direção de grandes nomes do audiovisual brasileiro, como Walter Salles e Anna Muylaert.