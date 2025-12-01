Ex-mulher de Zé Vaqueiro manda recado afrontoso após separação

Após anunciar o fim de seu relacionamento com Zé Vaqueiro no último domingo (30), Ingra Soares usou as redes sociais para divulgar uma mensagem que pareceu refletir seu momento emocional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A influenciadora repostou um vídeo com a frase: “Um dia você vai olhar minha foto e pensar: essa mulher virava o mundo de ponta cabeça por mim, e eu perdi”.

A publicação rapidamente foi associada ao término com o cantor, com quem manteve um relacionamento por seis anos.

Mesmo com a confirmação do rompimento, Ingra continua exibindo registros ao lado do ex-marido em seus perfis, assim como Zé, que também optou por manter as fotos com a ex-companheira em suas redes.

Pais de Daniel, de 5 anos, o ex-casal compartilhou a notícia da separação por meio de um comunicado público.

“Entendemos que, neste momento, nossos corações pedem direções distintas. Por isso, pedimos de coração que todos respeitem esse processo. Respeitem nosso tempo, nosso espaço e nossa forma de sentir. Obrigada”, escreveu Ingra, em tom de apelo por empatia.



