Ivete Sangalo deixa recado emocionante para o filho após separação de Daniel Cady - (crédito: Reprodução/Instagram)

Ivete Sangalo, de 53 anos, fez uma rara aparição nos comentários do Instagram do filho mais velho, Marcelo Sangalo, de 16, na madrugada deste sábado (29).

O adolescente publicou uma imagem contemplativa, onde aparece em um terraço observando a cidade iluminada. Nos comentários, a cantora não hesitou em se declarar ao primogênito: “Vida da mãe”.

Marcelo é fruto do relacionamento de Ivete com o nutricionista Daniel Cady, de 40 anos. Nos comentários, fãs e seguidores também deixaram mensagens carinhosas.

“Seu bebê está lindo”, escreveu uma pessoa, marcando a cantora. “Mamãe leoa”, disse outra. “Trabalhando e de olho nas crias”, brincou um fã. “Sejam felizes, queridos”, acrescentou mais um. Um seguidor ainda comentou: “Fala, Celo, vamos encontrar, conte comigo”. Marcelo respondeu com emojis de coração.

Fim do casamento

A interação acontece dias após Ivete e Daniel anunciarem publicamente o fim do casamento, que durou 17 anos. O comunicado, divulgado na última quinta-feira (27), pegou muitos fãs de surpresa.

“Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós”, dizia o texto assinado pelos dois.

Na sequência, reforçaram o clima de respeito mútuo.

“Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento.”

Por fim, pediram privacidade para lidar com o momento de transição:

“Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos.”

Juntos, Ivete e Daniel também são pais das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos.