Aparência de Léo Pereira vira chacota na web após vitória do Flamengo

Aparência de Leo Pereira vira chacota na web após vitória do Flamengo - (crédito: Reprodução/Instagram)

A vitória do Flamengo na final da Libertadores 2025 rendeu mais do que comemoração dentro de campo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O zagueiro Léo Pereira, um dos destaques do time, voltou a ser assunto nas redes sociais, mas desta vez pelo seu visual.

Internautas resgataram fotos antigas do jogador e compararam com a atual aparência, destacando as mudanças físicas e estéticas que ele acumulou nos últimos anos.

As imagens de “antes e depois” chamaram atenção pela transformação completa.

Além do evidente ganho de massa muscular, Léo também passou por uma série de procedimentos estéticos que contribuíram para a mudança visual.

Em 2021, o atleta realizou uma otoplastia, cirurgia para correção do formato das orelhas, e também investiu em lentes de contato dentais para modificar o sorriso.

Outro ponto que gerou comentários foi a harmonização facial, que acentuou os traços do rosto.

No entanto, foi a decisão de manter a barba que reforçou a diferença entre as fases do jogador, tornando o contraste ainda mais evidente quando as imagens são colocadas lado a lado.