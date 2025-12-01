Aparência de Léo Pereira vira chacota na web após vitória do Flamengo

A vitória do Flamengo na final da Libertadores 2025 rendeu mais do que comemoração dentro de campo.
O zagueiro Léo Pereira, um dos destaques do time, voltou a ser assunto nas redes sociais, mas desta vez pelo seu visual.
Internautas resgataram fotos antigas do jogador e compararam com a atual aparência, destacando as mudanças físicas e estéticas que ele acumulou nos últimos anos.
As imagens de “antes e depois” chamaram atenção pela transformação completa.
Além do evidente ganho de massa muscular, Léo também passou por uma série de procedimentos estéticos que contribuíram para a mudança visual.
Em 2021, o atleta realizou uma otoplastia, cirurgia para correção do formato das orelhas, e também investiu em lentes de contato dentais para modificar o sorriso.
Outro ponto que gerou comentários foi a harmonização facial, que acentuou os traços do rosto.
No entanto, foi a decisão de manter a barba que reforçou a diferença entre as fases do jogador, tornando o contraste ainda mais evidente quando as imagens são colocadas lado a lado.
