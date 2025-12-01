Fernanda Lima expõe Rodrigo Hilbert e revela: 'Nunca me deu nada' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Fernanda Lima surpreendeu ao compartilhar detalhes sobre sua vida conjugal com Rodrigo Hilbert.

Durante participação no podcast "TerapiRa", no YouTube, a apresentadora falou com sinceridade sobre a dinâmica do casal e revelou que, em quase 25 anos de relacionamento, recebeu apenas um presente do marido.

“Ganhei até hoje um presente do Rodrigo”, contou Fernanda, ao mostrar o item feito por ele:

“Um castiçal de ferro-velho que ele fez para mim. Eu não me importo. O guri tem mais de 20 anos de casado e nunca me deu nada que comprou em uma loja. Tudo ele fez — ou faz [risos]”.

A apresentadora explicou que não se incomoda com a ausência de presentes comprados.

“Vejo amigas falando para os maridos: ‘Olha, já vai chegar o meu aniversário, Dia dos Namorados…’. Não é uma coisa que me agrada pedir coisas ou avisar sobre meu aniversário”, afirmou.

Ao mostrar o castiçal, Fernanda destacou o valor afetivo do objeto.

“Esse é o único presente que ganhei do meu marido em 25 anos. Ele fez toda essa estrutura. Isso é um negócio de moer pimenta… não sei como ele fez isso. Estou fazendo disso agora uma continuidade de uma obra de arte, as velas que se derretem”, descreveu.

O casal está junto desde 2001, e Fernanda afirmou que sempre preferiu comprar os próprios desejos materiais.

“Não quero nada material dele, e para mim está tudo certo. Essa coisa de: ‘[Quero] um anel, uma aliança…’ eu vou trabalhar para comprar, como sempre fiz. Não que eu ache ruim. Adoraria ganhar alguma coisa, mas não é a nossa gira”, concluiu.