Virginia Fonseca abriu o coração e contou detalhes sobre o início do seu relacionamento com o jogador Vini Jr., astro do Real Madrid.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Aos 26 anos, a influenciadora e empresária revelou, durante o comando do "Sabadou" (SBT), que o romance engatou após um mês de troca de mensagens e uma visita especial à Espanha.
“Quando vi ele pessoalmente pela primeira vez, eu achei ele muito gente boa. A gente continuou conversando. Ficamos conversando pelo WhatsApp por um mês e aí fui lá ver ele [na Espanha]”, contou Virginia, sorridente.
No entanto, a influenciadora fez questão de esclarecer que, durante esse primeiro mês, o casal não se envolveu fisicamente.
“Nisso que fui lá ver ele, a gente ficou e acredito que foi aí que apaixonei. Gostei de ficar com ele”, revelou, com um riso tímido.
Desde então, Virginia e Vini Jr. têm mantido um relacionamento à distância, entre idas e vindas entre São Paulo e Madri.
“[Agora] ficamos no bate e volta, São Paulo e Madri, pra lá e pra cá”, comentou ela, destacando a rotina agitada dos dois.
O primeiro encontro dos dois, inclusive, teria acontecido em julho, durante a festa de aniversário do jogador, cerca de um mês após Virginia anunciar o fim do casamento com o cantor Zé Felipe.
Juntos, eles são pais de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
Ver essa foto no Instagram
Saiba Mais
- Mariana Morais Ivete Sangalo deixa recado emocionante para o filho após separação de Daniel Cady
- Mariana Morais Virginia detalha como se apaixonou por Vini Jr. em apenas 1 mês
- Mariana Morais Vini Jr. surpreende Virginia com presente para celebrar 1 mês de namoro
- Mariana Morais Rayane descobre ao vivo que Belo será par romântico de Viviane em novela
- Mariana Morais Bumbum de milhões: Vivi Fernandez abre o jogo sobre procedimento que virou febre entre celebridades
- Mariana Morais Antes do fim: relembre os altos e baixos de Ivete Sangalo e Daniel