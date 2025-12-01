Virginia detalha como se apaixonou por Vini Jr. em apenas 1 mês - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca abriu o coração e contou detalhes sobre o início do seu relacionamento com o jogador Vini Jr., astro do Real Madrid.

Aos 26 anos, a influenciadora e empresária revelou, durante o comando do "Sabadou" (SBT), que o romance engatou após um mês de troca de mensagens e uma visita especial à Espanha.

“Quando vi ele pessoalmente pela primeira vez, eu achei ele muito gente boa. A gente continuou conversando. Ficamos conversando pelo WhatsApp por um mês e aí fui lá ver ele [na Espanha]”, contou Virginia, sorridente.

No entanto, a influenciadora fez questão de esclarecer que, durante esse primeiro mês, o casal não se envolveu fisicamente.

“Nisso que fui lá ver ele, a gente ficou e acredito que foi aí que apaixonei. Gostei de ficar com ele”, revelou, com um riso tímido.

Desde então, Virginia e Vini Jr. têm mantido um relacionamento à distância, entre idas e vindas entre São Paulo e Madri.

“[Agora] ficamos no bate e volta, São Paulo e Madri, pra lá e pra cá”, comentou ela, destacando a rotina agitada dos dois.

O primeiro encontro dos dois, inclusive, teria acontecido em julho, durante a festa de aniversário do jogador, cerca de um mês após Virginia anunciar o fim do casamento com o cantor Zé Felipe.

Juntos, eles são pais de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.