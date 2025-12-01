Recém-solteira, Ivete Sangalo polemiza com frase em show: 'Fogo no c*' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Três dias após anunciar publicamente o fim do casamento com Daniel Cady, Ivete Sangalo, 53 anos, voltou aos palcos em Salvador (BA) neste domingo (30) e não poupou espontaneidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante apresentação da turnê "Clareou", no Wet, a cantora protagonizou um momento inusitado ao lado de Liniker, convidada especial da noite.

Em um dos trechos que viralizaram nas redes sociais, Ivete falou abertamente sobre seus sentimentos. “Eu não tenho onde descarregar, vai dando um famoso fogo no c*, né, gente? Sempre”, declarou, levando o público ao delírio.

Liniker entrou na brincadeira e comentou sobre sua forma de criar: “Sem fogo no c* não dá pra escrever, né? Eu sou uma cantora romântica.”

Ivete, com bom humor, respondeu: “Mas tem coisa mais romântica que fogo no c*? Sem o fogo no c*, onde é que é o romance aí, gente? Então, viva o fogo no c*.”

A plateia reagiu com gritos e aplausos. Liniker completou: “Viva o fogo no c* de quem tem fé.”

Ivete seguiu com a provocação bem-humorada: “Vamos jogar poesia nisso. Aquele povo que diz: ‘Viva Bahia, viva nossa cultura, viva não sei quê’. Vamos nessa. Positivismo. Grita por inverso: fogo no c*.”

Ainda durante a apresentação, a cantora sugeriu transformar o tema em música. “Vamos fazer uma música chamada ‘Fogo no Cu’. Vai ficar proibida por causa disso, vai viralizar. A gente vai cantar, e na hora de falar ‘fogo no c*’, a gente vai falar ‘fogo no sul’, ‘fogo no chu’.”