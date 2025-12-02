Virginia muda planos para visitar Vini Jr. e justifica alto custo

Virginia detalha como se apaixonou por Vini Jr. em apenas 1 mês - (crédito: Reprodução/Instagram)

Durante sua participação no mini desfile da Grande Rio, na Cidade do Samba, no Rio, Virginia Fonseca abriu o coração ao comentar sobre o momento que vive em seu relacionamento com o jogador Vini Jr.

Vivendo no Brasil enquanto o craque atua em Madrid, na Espanha, a influenciadora revelou que os dois já estão há mais de um mês sem se encontrar.

“A saudade está grande. Namorar à distância é uma merda”, desabafou a famosa, em entrevista ao Portal LeoDias.

Virginia explicou que sua rotina intensa de compromissos, especialmente com os preparativos para sua estreia como Rainha de Bateria da Grande Rio no próximo Carnaval, tem dificultado as visitas ao exterior.

Além disso, confessou que manter uma frequência de viagens internacionais com seu jatinho particular tem um custo elevado.

“Como é que vai toda semana de jatinho, subindo e descendo? Não dá, não... Eu tenho que vender muito WePink, muito perfume”, respondeu, bem-humorada.

Apesar do período de afastamento, a influenciadora já tem data marcada para rever o namorado: o casal vai passar o Réveillon junto, uma vez que Vini Jr. tem compromissos em campo no primeiro dia do ano.

Questionada sobre a adaptação à vida no Rio de Janeiro, Virginia demonstrou entusiasmo.

“Estamos gostando muito do Rio de Janeiro. A família do Vini recepcionou a gente muito bem", afirmou, mencionando ainda o acolhimento caloroso que recebeu da família do jogador.