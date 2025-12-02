Virginia rebate críticas sobre aparência de Vini Jr: 'Beleza interior'

Um vídeo de Virginia Fonseca repercutiu fortemente nas redes sociais nesta segunda-feira (1º/12), após a influenciadora responder a uma pergunta inusitada sobre o namorado, Vini Jr., jogador do Real Madrid.
O momento aconteceu no último domingo (30/11), durante um mini desfile da Grande Rio na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro.
Durante a entrevista ao Portal Leo Dias, a repórter tocou em uma questão delicada que circula na internet: o contraste entre a aparência do casal.
Surpresa com a abordagem, Virginia não hesitou e respondeu com sinceridade.
“Acredito que não magoa ele, não. Tá acostumado. E acho que vai muito além da beleza”, afirmou, ao explicar que o jogador já lida com esse tipo de comentário há algum tempo.
Na sequência, ela reforçou que o valor de uma pessoa vai além da aparência física. “A beleza interior vale muito mais que a exterior. O Vini é uma pessoa maravilhosa, quem conhece se apaixona. É impossível não se apaixonar por ele”, declarou.
Nas redes, principalmente no X (antigo Twitter), o momento rendeu muitos comentários. Internautas alegaram que a influenciadora acabou insinuando que o namorado não é bonito.
“Meu Deus, chamou o boy de feio na cara dura!”, comentou um perfil. Outro ironizou: “Ela falando discretamente que o cara é feio”.
