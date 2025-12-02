Ex-capitão do Bope detona Luciano Huck: 'Quando ele é a vítima, tudo muda' - (crédito: SBT/TV Globo)

Durante sua participação no "The Noite", programa comandado por Danilo Gentili no SBT, Rodrigo Pimentel, ex-capitão do Bope, fez duras críticas ao apresentador Luciano Huck, da TV Globo.

O ex-policial reagiu a recentes declarações do comunicador sobre uma operação policial no Rio de Janeiro que resultou em 120 mortes, incluindo agentes de segurança.

Sem mencionar diretamente o nome do global em um primeiro momento, Pimentel disparou: “O que me choca é um apresentador, não vou falar o nome dele aqui, que fez uma homenagem à mãe dos bandidos”.

Gentili, então, interrompeu e disse: “O Luciano Huck”. Pimentel reagiu: “Você que falou, não fui eu que falei. O cara poderia ter incluído só isso aqui: ‘as mães dos policiais’. Eu já ficaria um pouquinho mais… mas ele não falou.”

Apontou contradição

O ex-capitão também relembrou um episódio ocorrido em 2007, quando Huck foi vítima de um assalto em São Paulo e teve o relógio Rolex levado.

“Agora curioso: o Luciano Huck teve o Rolex roubado há mais ou menos 10 anos, ele fez um artigo no jornal: ‘O Brasil precisa de mais Capitão Nascimento’. Eu acho que ele estava sugerindo que os ladrões de Rolex devem morrer. Eu acho que ele sugeriu isso. Ou seja, quando ele é vítima, muda tudo. Quando rouba o Rolex dele, muda tudo”, criticou.