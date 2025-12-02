Médica se indigna e expõe suposta farsa em gravidez de Claudia Raia

Mesmo após mais de um ano do nascimento de Luca, seu filho com Jarbas Homem de Mello, a gravidez de Claudia Raia, anunciada em 2022 quando ela tinha 55 anos, voltou a ser tema de discussão.
Desta vez, o assunto ganhou força após declarações da médica Elizabeth Gallo durante participação no 1808 Podcast.
Ginecologista, obstetra e mastologista, Gallo questionou publicamente a versão compartilhada pela atriz, que afirmou ter engravidado de forma espontânea.
“Pior da Claudia Raia, que eu penso ser um desserviço, é querer que as pessoas acreditem que foi uma gravidez natural. Não foi”, disse a profissional durante o programa.
Ainda segundo a médica, a gestação teria sido possível graças a técnicas de fertilização.
“A gente sabe, a comunidade médica sabe, que houve uma fertilização, que houve uma técnica para ajudar a Claudia Raia a engravidar e ela conta que foi espontâneo, criando uma expectativa, uma fantasia”, completou.
A apresentadora do podcast, Raquel Guerra, também compartilhou sua opinião sobre o impacto das falas da atriz, destacando o quanto esse tipo de narrativa pode influenciar outras mulheres.
“Isso mexe com a esperança, os desejos, de muitas pessoas”, afirmou.
