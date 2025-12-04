Anitta posa ao lado do namorado em clique raro nas redes sociais

Anitta surpreendeu os fãs ao publicar uma foto ao lado do namorado, Ian Bortolanza, durante uma viagem nesta quarta-feira (3/12).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O registro íntimo mostra o casal a bordo de um avião, sorridente e envolvido em um jogo de tabuleiro.
Sem legendas elaboradas, a cantora optou por expressar o momento com um simples emoji de coração vermelho.
Discreta sobre o relacionamento, a artista e o empresário estão juntos desde janeiro deste ano, mas optam por manter o romance longe dos holofotes.
Aos 32 anos, Anitta vive uma fase mais reservada tanto na vida amorosa quanto na carreira, priorizando a privacidade.
“Eu acho que eu escolhi isso pra minha vida. Ultimamente estou sendo muito mais feliz tendo mais privacidade mesmo, tendo uma vida mais reservada e acho que está na minha personalidade hoje em dia”, declarou em recente entrevista à revista Quem.
Saiba Mais
- Mariana Morais Influencer Moisés Leal atinge 6 milhões de seguidores e reflete sobre trajetória nas redes
- Mariana Morais Ana Maria revela locais inusitados onde já 'fez amor' e impressiona
- Mariana Morais A Fazenda: Peoa acusa rival de ter sido amante de Gusttavo Lima; veja
- Mariana Morais Filho de Danilo, do Flamengo, choca ao revelar torcida para time rival
- Mariana Morais Conheça Breno Loeser, o artista sergipano por trás da nova identidade visual do Rio Carnaval 2026
- Mariana Morais Filha de Flávia Alessandra fala sobre suposto romance com filha de William Bonner