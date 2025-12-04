Anitta posa ao lado do namorado em clique raro nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram)

Anitta surpreendeu os fãs ao publicar uma foto ao lado do namorado, Ian Bortolanza, durante uma viagem nesta quarta-feira (3/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O registro íntimo mostra o casal a bordo de um avião, sorridente e envolvido em um jogo de tabuleiro.

Sem legendas elaboradas, a cantora optou por expressar o momento com um simples emoji de coração vermelho.

Discreta sobre o relacionamento, a artista e o empresário estão juntos desde janeiro deste ano, mas optam por manter o romance longe dos holofotes.

Aos 32 anos, Anitta vive uma fase mais reservada tanto na vida amorosa quanto na carreira, priorizando a privacidade.

“Eu acho que eu escolhi isso pra minha vida. Ultimamente estou sendo muito mais feliz tendo mais privacidade mesmo, tendo uma vida mais reservada e acho que está na minha personalidade hoje em dia”, declarou em recente entrevista à revista Quem.



