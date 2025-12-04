InícioColunistas#Mariana Morais
Anitta posa ao lado do namorado em clique raro nas redes sociais

Cantora compartilhou uma foto ao lado de Ian Bortolanza

Anitta posa ao lado do namorado em clique raro nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram)
Anitta surpreendeu os fãs ao publicar uma foto ao lado do namorado, Ian Bortolanza, durante uma viagem nesta quarta-feira (3/12).

O registro íntimo mostra o casal a bordo de um avião, sorridente e envolvido em um jogo de tabuleiro.

Sem legendas elaboradas, a cantora optou por expressar o momento com um simples emoji de coração vermelho.

Discreta sobre o relacionamento, a artista e o empresário estão juntos desde janeiro deste ano, mas optam por manter o romance longe dos holofotes.

Aos 32 anos, Anitta vive uma fase mais reservada tanto na vida amorosa quanto na carreira, priorizando a privacidade.

“Eu acho que eu escolhi isso pra minha vida. Ultimamente estou sendo muito mais feliz tendo mais privacidade mesmo, tendo uma vida mais reservada e acho que está na minha personalidade hoje em dia”, declarou em recente entrevista à revista Quem.


Mariana Morais

Por Mariana Morais
04/12/2025 11:47
