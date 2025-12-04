Ana Maria revela locais inusitados onde já 'fez amor' e impressiona

Ana Maria Braga deu o que falar na manhã desta quarta-feira (3) ao surpreender os telespectadores do "Mais Você" com revelações picantes sobre sua vida pessoal.
Aos 76 anos, a apresentadora comentou com bom humor que já teve momentos de intimidade tanto dentro de um carro quanto no mar.
O assunto surgiu enquanto ela conversava com Tadeu Schmidt e Tati Machado sobre o episódio mais recente da novela "Três Graças", exibida na noite anterior.
A produção mostrou a primeira noite de amor entre os personagens Gerluce e Paulo, em uma casa de praia, o que serviu de gancho para o bate-papo descontraído ao vivo.
Sem rodeios, Ana Maria questionou Tadeu: “Você já... no carro?”. O apresentador do "Big Brother Brasil" confirmou e, na sequência, a loira respondeu à própria pergunta com sinceridade: “Muito! [No mar] também, às vezes machuca.”
Tadeu entrou na brincadeira e comentou: "Muito sal, né?". Já Louro Mané fez graça com a situação: "É sal, é areia... Raspa que é uma beleza".
Diante do tom mais ousado da conversa, Tati Machado tentou colocar freio no papo matinal: "Gente, 11h42".
