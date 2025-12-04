Filha de Flávia Alessandra fala sobre suposto romance com filha de William Bonner

Pela primeira vez, Giulia Costa e Bia Bonemer se pronunciaram publicamente sobre o antigo boato que circulou na internet afirmando que elas mantinham um relacionamento amoroso.

Em participação recente no "NEPOGRAMA", as filhas de Flávia Alessandra e William Bonner revelaram como encararam a repercussão e o motivo de nunca terem desmentido a história.

A filha de Otaviano Costa relembrou como reagiu ao rumor na época:

“Não estavam dizendo que fizemos algo errado. Só inventaram que éramos um casal, o que não era verdade, mas também não era algo ofensivo”.

Bia, por sua vez, explicou a decisão de permanecerem em silêncio:

“A gente pensou: se formos desmentir, vai parecer que ficamos indignadas. E não era o caso. Além disso, quem criou isso queria justamente que a gente reagisse. Então, deixamos quieto achando que ia sumir rápido. Teve um momento em que as pessoas pararam de chegar perto porque já acreditavam nessa história”.

As duas deixaram claro que sempre foram apenas amigas. Giulia reforçou que não interpretou o boato como uma afronta à sua sexualidade.

“Não é como se tivessem falando que a gente é mau-caráter, que roubamos… não. Estavam falando que éramos lésbicas e namorávamos, o que era mentira, mas [não era algo ruim]”.

Segundo Bia, o boato tomou proporções inesperadas: “[Nós pensamos:] 'Se a gente vai desmentir, podem achar que a gente ficou muito ofendida'. Então achamos melhor nem entrar no assunto”.

“Só que não morreu tão rápido. E aí começou a escalonar de um jeito que as matérias começaram a ficar muito sexuais”, completou.

No entanto, essa narrativa acabou impactando a vida social das jovens. “A gente sempre saia junto, estávamos em festas e aí começaram a não chegar na gente [porque supostamente éramos lésbicas]”, disse Bia.

Giulia complementou: “E [supostamente] estávamos de casal. Mas chegou em um auge que realmente começou a virar uma coisa séria, da família, principalmente as vovós e tias do WhatsApp, [que eram vítimas] das fake news, começaram a perguntar se estávamos namorando”.

Giulia ainda compartilhou um episódio curioso envolvendo sua atual relação com o instrutor de voo Caio Freitas:

“Quando comecei a namorar o meu atual parceiro, a minha sogra foi contar para a família dele, da Espanha, e a avó falou: 'Mas ela não gosta de meninas?'. Ela é espanhola, mas [o rumor] chegou lá, de alguma forma”.

Bia, inclusive, revelou que, por um tempo, passou a ser abordada por mulheres na noite: “A proporção foi muito grande. Eu saia à noite e várias meninas chegavam em mim. E não é que seja um problema [ser lésbica], é que é mentira [no meu caso]”.

Elas encerraram o assunto deixando claro que a decisão de não alimentar o rumor foi estratégica. “Como a gente nunca deu muita trela, o boato acabou”.