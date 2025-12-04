Filho de Danilo, do Flamengo, choca ao revelar torcida para time rival - (crédito: Reprodução/Globo)

O clima de festa pela conquista do Campeonato Brasileiro rendeu um momento inusitado para o zagueiro Danilo, do Flamengo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Enquanto concedia entrevista ao Globo Esporte, após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará no Maracanã, o defensor foi surpreendido por uma confissão inesperada de seu filho mais novo, João.

Ao ser apresentado pela repórter Sofia Miranda, que perguntou: "Qual o nome dele?", Danilo respondeu com naturalidade: "João. O outro ali é o Felipe."

Porém, antes que pudesse continuar, João soltou sem hesitar: "Mas eu sou Fluminense." Pegando todos de surpresa, inclusive o próprio pai.

Rindo da situação, Danilo tentou contornar com bom humor, colocando a mão na boca do pequeno e disparando: "Corta, corta, corta. Mas eu te amo, te amo."

O momento viralizou nas redes sociais e arrancou gargalhadas dos torcedores, inclusive dos rivais.

A cena aconteceu pouco depois da conquista do título nacional de 2025, selado com o gol de Samuel Lino, garantindo a vitória rubro-negra e a taça apenas quatro dias após a consagração na Libertadores.