Filho de Danilo, do Flamengo, choca ao revelar torcida para time rival

O clima de festa pela conquista do Campeonato Brasileiro rendeu um momento inusitado para o zagueiro Danilo, do Flamengo.
Enquanto concedia entrevista ao Globo Esporte, após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará no Maracanã, o defensor foi surpreendido por uma confissão inesperada de seu filho mais novo, João.
Ao ser apresentado pela repórter Sofia Miranda, que perguntou: "Qual o nome dele?", Danilo respondeu com naturalidade: "João. O outro ali é o Felipe."
Porém, antes que pudesse continuar, João soltou sem hesitar: "Mas eu sou Fluminense." Pegando todos de surpresa, inclusive o próprio pai.
Rindo da situação, Danilo tentou contornar com bom humor, colocando a mão na boca do pequeno e disparando: "Corta, corta, corta. Mas eu te amo, te amo."
O momento viralizou nas redes sociais e arrancou gargalhadas dos torcedores, inclusive dos rivais.
A cena aconteceu pouco depois da conquista do título nacional de 2025, selado com o gol de Samuel Lino, garantindo a vitória rubro-negra e a taça apenas quatro dias após a consagração na Libertadores.
