A Fazenda: Peoa acusa rival de ter sido amante de Gusttavo Lima; veja - (crédito: Reprodução/Record)

O barraco tomou conta em "A Fazenda 17" na tarde desta quarta-feira (3), quando uma discussão explosiva tomou conta da cozinha entre Saory Cardoso e Tamires Assis.

Durante o bate-boca, a influenciadora gerou polêmica ao afirmar que Tamires teria vivido um envolvimento com o cantor Gusttavo Lima.

A tensão aumentou quando Saory disparou: “Não vai responder né? Pegou o Gusttavo Lima quando ele estava casado ou solteiro? Você era amante? Não responde, né? Amante não tem lar. Você me contou que pegou ele, ele tava casado ou solteiro? Você foi amante?”.

A ex de Davi Brito não deixou barato e reagiu indignada: “Sua escrota, me respeita! Vai ter que provar, hein? Tá falando um monte de merda aqui. Tá inventando um monte de merda, sua escrota. Vai ter que pagar muitos processos. Tá falando mais uma merda. Lixo. Descarte orgânico”.

O embate não parou por aí. Saory voltou a provocar, insinuando que a rival teria atração por homens comprometidos:

“Você gosta de homem comprometido, você gosta de homem casado? Gosta de homem casado, gosta de homem que namora. Safadinha! Homem casado? Safada, que cachorra!”.

Tamires, no entanto, rebateu aos gritos: “Me respeita, sua podre!” e continuou: “Sua nojenta, sua horrível! Subterrânea! Escrota, me respeita que você não me conhece!”.