Anitta expõe verdadeiro motivo de Melody ter sido excluída de música - (crédito: Reprodução/Instagram)

Durante uma transmissão ao vivo no Instagram nesta quinta-feira (4), Anitta esclareceu os motivos que levaram à exclusão de Melody da faixa “Fala Quem É”, parceria com Pabllo Vittar e Marina Sena, que integra o EP “Ensaios da Anitta”.

A cantora destacou que não houve desentendimento com Melody, mas sim um desencontro nas formas de conduzir o trabalho.

A decisão de retirada foi tomada após Melody divulgar um trecho da música no programa "De Frente com Blogueirinha", antes da liberação oficial.

De acordo com comunicado emitido na quarta-feira (3) pela Universal Music, representante da Republic Records no Brasil, gravadora atual de Anitta, a divulgação precoce comprometeu a estratégia de lançamento previamente acordada.

Originalmente, Melody tinha participação confirmada na canção, o que não mudou até o episódio do vazamento.

Com a publicação do teaser oficial por Anitta, fãs perceberam que o nome da jovem cantora havia sido retirado dos créditos da música.

Na live, Anitta relatou que a faixa já estava finalizada há dois anos e tinha como propósito reunir várias artistas femininas.

“A música estava pronta há dois anos, a gente não gravou há dois anos. E eu queria que fosse um hino com muitas mulheres e tal”, contou.

Segundo ela, o problema central foi a quebra do acordo de confidencialidade e o impacto que isso causou na programação da equipe.

“Eu não falo as coisas dos outros artistas antes de combinar. Eu acho que tem que ter o combinado, porque vai que outro feat. está lançando alguma coisa, aí atrapalha o lançamento de outra pessoa”, afirmou a artista, demonstrando sua preferência por alinhamentos prévios em projetos colaborativos.

Anitta fez questão de frisar que não há desavenças pessoais entre as duas, mas que os estilos profissionais são diferentes:

“Eu tenho essa responsabilidade, esse respeito no meu trabalho quando vou gravar alguma coisa com alguém. Então, eu acho que não tem problema nenhum. É só porque não combina a forma de trabalho mesmo. Eu entendo que hoje em dia esse tipo de ‘approach’ tem funcionado muito na internet, mas não é uma parada que combina com a minha forma de trabalhar”.

Ela completou reforçando a importância de planejamento:

“Todos os meus fãs já entendem bem. Nada contra também, acho que cada um tem seu estilo de trabalho, cada um tem sua forma de fazer sua divulgação, de trabalhar, de fazer tudo. E está tudo certo! Acho que cada um com seu estilo. É só porque não é a forma que eu costumo trabalhar”.