Solange Almeida surge de 'cara lavada' e impressiona com beleza natural - (crédito: Reprodução/Divulgação)

A cantora Solange Almeida, de 51 anos, chamou atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (4) ao compartilhar um registro sem maquiagem e sem qualquer tipo de filtro.

Ao natural, a artista reforçou a importância da autoestima e da autenticidade, transmitindo uma mensagem poderosa aos seus seguidores.

“Sem filtro, só verdade. Segura na minha autoestima e vem — hoje eu brilho do meu jeito”, escreveu na legenda da publicação, celebrando sua aparência real.

A foto viralizou entre os fãs, que lotaram os comentários com elogios e mensagens de apoio.

Um dos primeiros a se manifestar foi seu filho, Rafa Almeida, que deixou uma declaração afetuosa: “Te amo, minha vida, meu amor, meu tudo”.

Diversos perfis também elogiaram a atitude da artista. “Linda e leve”, comentou uma fã. “Tão natural como a luz do dia. Linda e abençoada”, destacou outra seguidora.

“Pleníssima! Arrasou demais”, afirmou mais um internauta.