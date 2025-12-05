Lucas Guimarães detona irmão em rede nacional após agressão contra a namorada

Após a repercussão de um vídeo chocante em que Babal Guimarães aparece agredindo a namorada, Karla Lessa, o influenciador Lucas Guimarães, 31, se pronunciou publicamente nesta quinta-feira (4).

A gravação mostra o episódio de violência ocorrido na madrugada do último dia 28, em um condomínio residencial em Maceió (AL), e foi divulgada pelo Portal Leo Dias.

Durante entrevista concedida ao programa "Fofocalizando", do SBT, Lucas deixou clara sua indignação e se afastou totalmente da conduta do irmão.

“Eu não sou o Babal Guimarães. Eu sou o Lucas Guimarães. Um cara que ama e respeita as mulheres. Afinal, quem faz meu sucesso acontecer, abaixo de Deus, são as mulheres desse Brasil. Meu público é mais de 95% formado por mulheres”, declarou.

Lucas também relembrou a criação que recebeu, reforçando que comportamentos violentos nunca fizeram parte da história familiar.

“Uma coisa que me irrita muito é que nunca tivemos esse exemplo. Meu pai nunca agrediu minha mãe. Todas as vezes eu me questionava de onde vinha esse comportamento do meu irmão. A gente nunca cresceu vendo um tio batendo numa tia ou na esposa”, disse, visivelmente abalado.

O influenciador relatou ainda que, ao longo do tempo, tentou intervir, pedindo que Babal procurasse ajuda profissional.

“Eu já cheguei muitas vezes a dizer: ‘Meu irmão, se interna. Você é doente. Vai se tratar. Nenhum pai, nenhuma mãe merece ver você batendo numa filha’. Se eu tivesse uma filha e visse algum covarde batendo nela, eu arregaçava com ele”, afirmou.

O distanciamento entre os irmãos, segundo Lucas, já vinha acontecendo há meses. Ele contou que se afastou devido à repetição de episódios semelhantes.

“Passei quatro meses sem falar com meu irmão. Eu dizia: isso não é certo, o que você está fazendo com as mulheres. E não é a primeira vez”, revelou.

Em seu desabafo, Lucas reforçou que nunca foi conivente com qualquer tipo de agressão.

“Vim aqui usar esse espaço para dizer que não sou a favor de nenhum tipo de agressão, nem nunca fui. Eu nunca apoiei e nem nunca passei a mão na cabeça do meu irmão. Ser irmão de um agressor não me faz ser agressor. Eu nunca encostei o dedo em uma mulher”.

Nas imagens que vieram a público, Babal é visto puxando Karla pelos cabelos e arremessando um objeto em sua direção durante uma discussão intensa na portaria do condomínio onde estavam.

