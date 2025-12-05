Angélica cai no choro por ter que trabalhar e perder compromisso importante - (crédito: Reprodução/Instagram)

Angélica não conteve a emoção ao comentar um momento marcante de sua vida pessoal: a necessidade de sair da formatura de seu filho Benício antes do encerramento da cerimônia para cumprir agenda de trabalho.

“Acabei de voltar da formatura de ensino médio do meu filho Benício. Olha que lindo”, compartilhou ela com o público, exibindo uma foto ao lado do filho, que vestia beca, e do marido, Luciano Huck.

O relato foi feito nesta na noite desta quinta-feira (4), durante o programa "Angélica Ao Vivo", exibido pelo GNT.

Apesar do orgulho, a apresentadora revelou que não pôde presenciar a entrega simbólica do diploma.

“Meu filho, eu te amo. Ele falou: 'mãe, arrasa aí, boa sorte'. Tive que sair, deixei ele lá. Não consegui ver a hora do canudo, porque eu tinha que estar aqui. Fico emocionada de falar”, desabafou, com os olhos marejados.

Ao vivo, Angélica foi acolhida pelos colegas de atração. Mônica Martelli fez questão de ressaltar a admiração pela dedicação da amiga.

“A gente perde alguns momentos, mas eles só são só o que são porque vê essa mãe trabalhando, como você trabalha, realizando o sonho dela. É muito orgulho que ele deve ter”, declarou.

Quem também expressou reconhecimento pela trajetória da loira foi André Marques, relembrando o início da maternidade de Angélica.

“Quando o primeiro nasceu, a gente fazia 'Video Show' juntos. E ela sempre muito profissional de trabalho, é legal a gente valorizar quem é assim. Ela foi, teve o primeiro filho e voltou logo a trabalhar, porque a gente tinha programação para estar no ar. Uma profissional exemplar. Sempre quis te dar parabéns”, elogiou.

Mais tarde, Angélica publicou em seu perfil no Instagram um vídeo do momento em que falou sobre o filho e compartilhou uma reflexão sobre a vida em constante equilíbrio.

“Entre a formatura do Beni e o estúdio, sigo nessa dança que a vida inventa. Eles crescem, eu me reinvento. E lembro, de novo, que ser mãe e ser mulher é caminhar na mesma direção”, escreveu.

Além de Benício, a apresentadora é mãe de Joaquim, de 20 anos, e Eva, de 13.