Léo Pereira e Karoline Lima se beijam em festa do Flamengo; veja

O clima de comemoração dos títulos da Libertadores e do Brasileirão, na noite desta quinta-feira (4), no Rio de Janeiro, ganhou um momento inesperadamente romântico.
Durante a celebração do Flamengo, o zagueiro Léo Pereira subiu ao palco e se declarou para sua ex-namorada, Karoline Lima, arrancando reações calorosas do público presente.
Em meio à festa, o jogador interrompeu as atrações musicais para abrir o coração diante dos convidados.
“Um momento especial desse, não poderia deixar [de falar] para essa pessoa especial voltar para a minha vida. Eu te amo”, disse Léo, sob gritos e aplausos da plateia.
Logo após a declaração, o atleta desceu do palco e foi ao encontro da influenciadora digital. O casal se abraçou e trocou um beijo apaixonado, selando publicamente o possível retorno da relação.
Léo e Karoline mantinham um relacionamento desde 2023, mas anunciaram o término em setembro deste ano.
Desde então, foram vistos juntos algumas vezes, incluindo um almoço no mês seguinte. A influenciadora também voltou a seguir o jogador nas redes sociais, aumentando os rumores sobre uma possível retomada do namoro.
Léo Pereira passou a noite sofrendo e se humilhando pela ex ao som de Natanzinho Lima, atingiu o alvo com sucesso e Karoline chegou no RJ e foi direto pra festa
No fim nosso zagueiro termina a noite feliz, que plot e que entretenimento maravilhoso essa noite serviu pic.twitter.com/gqUkwuOXX0— Emi ??? (@crfcomments) December 5, 2025
