Léo Pereira e Karoline Lima se beijam em festa do Flamengo; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

O clima de comemoração dos títulos da Libertadores e do Brasileirão, na noite desta quinta-feira (4), no Rio de Janeiro, ganhou um momento inesperadamente romântico.

Durante a celebração do Flamengo, o zagueiro Léo Pereira subiu ao palco e se declarou para sua ex-namorada, Karoline Lima, arrancando reações calorosas do público presente.

Em meio à festa, o jogador interrompeu as atrações musicais para abrir o coração diante dos convidados.

“Um momento especial desse, não poderia deixar [de falar] para essa pessoa especial voltar para a minha vida. Eu te amo”, disse Léo, sob gritos e aplausos da plateia.

Logo após a declaração, o atleta desceu do palco e foi ao encontro da influenciadora digital. O casal se abraçou e trocou um beijo apaixonado, selando publicamente o possível retorno da relação.

Léo e Karoline mantinham um relacionamento desde 2023, mas anunciaram o término em setembro deste ano.

Desde então, foram vistos juntos algumas vezes, incluindo um almoço no mês seguinte. A influenciadora também voltou a seguir o jogador nas redes sociais, aumentando os rumores sobre uma possível retomada do namoro.