Filha caçula de César Tralli tem sofrido com ausência do pai; entenda - (crédito: Reprodução/Instagram)

A mudança recente na carreira de Cesar Tralli, que passou a apresentar o “Jornal Nacional” diretamente do Rio de Janeiro no início de novembro, vem mexendo com a dinâmica familiar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Enquanto o jornalista se adapta à rotina na nova cidade, Ticiane Pinheiro permanece em São Paulo com as filhas, Rafaella Justus e Manuella Tralli, e, segundo a apresentadora, é a caçula quem mais tem sentido o impacto da distância.

Mesmo com as videochamadas diárias que aproximam o trio do apresentador, Ticiane contou que a ausência física do marido tem sido especialmente difícil para Manuella, de seis anos.

A menina, ainda muito apegada à rotina e ao convívio próximo com o pai, tem demonstrado sofrimento.

“A gente conversa muito sobre morar no Rio de Janeiro. Manuella ama a escola aqui em São Paulo e tem a rotina dela, mas sofre muito de saudade e quer ter o pai por perto. Ela é muito pequena para ficar tanto tempo longe”, relatou à revista Quem.

O cenário atual, segundo a apresentadora, é de adaptação, testes e reflexão sobre o futuro da família. A ideia inicial de se encontrarem apenas nos fins de semana, que parecia viável no começo, logo mostrou suas limitações.

“A gente percebe que não é tão tranquilo passar só o final de semana junto. A gente sente muita saudade”, admitiu Ticiane.