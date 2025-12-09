Filha caçula de César Tralli tem sofrido com ausência do pai; entenda

A mudança recente na carreira de Cesar Tralli, que passou a apresentar o “Jornal Nacional” diretamente do Rio de Janeiro no início de novembro, vem mexendo com a dinâmica familiar.
Enquanto o jornalista se adapta à rotina na nova cidade, Ticiane Pinheiro permanece em São Paulo com as filhas, Rafaella Justus e Manuella Tralli, e, segundo a apresentadora, é a caçula quem mais tem sentido o impacto da distância.
Mesmo com as videochamadas diárias que aproximam o trio do apresentador, Ticiane contou que a ausência física do marido tem sido especialmente difícil para Manuella, de seis anos.
A menina, ainda muito apegada à rotina e ao convívio próximo com o pai, tem demonstrado sofrimento.
“A gente conversa muito sobre morar no Rio de Janeiro. Manuella ama a escola aqui em São Paulo e tem a rotina dela, mas sofre muito de saudade e quer ter o pai por perto. Ela é muito pequena para ficar tanto tempo longe”, relatou à revista Quem.
O cenário atual, segundo a apresentadora, é de adaptação, testes e reflexão sobre o futuro da família. A ideia inicial de se encontrarem apenas nos fins de semana, que parecia viável no começo, logo mostrou suas limitações.
“A gente percebe que não é tão tranquilo passar só o final de semana junto. A gente sente muita saudade”, admitiu Ticiane.
