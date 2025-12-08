Trisal? Gracyanne surpreende após ser questionada sobre Belo e Viviane Araújo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Gracyanne Barbosa viveu um momento inusitado durante uma entrevista ao vivo no Rio, na última sábado (6/12), com o repórter e comediante Pahby, no contexto da Cidade do Samba.

O assunto da conversa girava em torno da novela “Três Graças”, que conta com Viviane Araujo e Belo, ex-marido da musa, no elenco.

Ao ser questionada sobre a possibilidade de contracenar com o ex, Gracyanne não titubeou e fez uma declaração inesperada: “Eu já pensei… ele falou de sacanagem e eu pensei em um trisal”.

Pahby introduziu o tema avisando: “Vou fazer uma pergunta aqui, e é uma pergunta mais sacaninha, tá?”, ao que a musa respondeu: “Ai, eu adoro uma sacanagem (risos)”.

O jornalista ainda comentou: “Quem não gosta, né? A Viviane vai entrar agora em ‘Três Graças’ com o Belo. Você toparia fazer um personagem voltando a contracenar com o ex?”

A reação de Gracyanne gerou risadas e brincadeiras no estúdio. O correspondente da TV Mais Carnaval comentou: “Mas seria um trisal babadeiro”, e a musa finalizou, rindo: “Que babado, hein!”.