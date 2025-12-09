Fã detalha encontro 'marcante' com Elize Matsunaga: 'Uma fofa'

Uma foto de Bruno Ferrari ao lado de Elize Matsunaga, condenada pelo assassinato do marido, viralizou nas redes sociais e deu o que falar.

O registro, feito de forma espontânea nas ruas de Franca, no interior de São Paulo, chamou atenção pela naturalidade do encontro e pela forma tranquila com que o jovem se aproximou da ex-detenta, que ganhou notoriedade nacional após cumprir pena no presídio de Tremembé.

Em um vídeo publicado nesta segunda-feira (8/12), Bruno explicou aos seguidores como tudo aconteceu.

Ele contou que estava passeando com a tia quando avistou Elize, mas hesitou em se aproximar.

A iniciativa, segundo ele, partiu da própria tia, que decidiu intervir: “Oi, meu sobrinho é super seu fã. Será que ele poderia tirar uma foto com você?”.

De acordo com o rapaz, a reação de Elize foi inesperadamente afetuosa. Ela, segundo ele, sorriu e respondeu com naturalidade: “Pode, claro!”.

O jovem afirmou ter recebido inúmeras perguntas sobre o encontro e, por isso, resolveu relatar os bastidores da abordagem.

Bruno também comentou que a conversa foi mais leve do que imaginava e que Elize demonstrou interesse em saber mais sobre ele: “Ela foi super simpática, perguntou onde eu morava”, afirmou.

Ele, inclusive, confessou que estava bastante nervoso ao encontrá-la: “Eu estava morrendo de medo, porque ela mesma disse que adorava comer um veado ao molho de ervas. Brincadeiras à parte”, disse entre risos.

No entanto, apesar do susto inicial, o fã disse ter ficado emocionado com a experiência. Para ele, o encontro foi marcante:

“Ela foi muito fofa, muito simpática comigo e com a minha tia também. E eu gelei, realmente sou muito fã dela”.

Atualmente morando em Franca, Elize Matsunaga leva uma vida discreta.

Ela trabalha com customização de roupas para pets e, desde que deixou a prisão, também já chegou a atuar como motorista de aplicativo.

A pena pelo homicídio de Marcos Matsunaga se encerra oficialmente em 2028, encerrando um caso que continua sendo amplamente debatido no país.