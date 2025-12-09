Dudu Camargo tenta esquentar clima com Saory e web reage: 'Ela gelada'

Dudu Camargo e Saory Cardoso, ex-namorada de Marcello Novaes, voltaram a protagonizar cenas de intimidade que rapidamente repercutiram entre os internautas.
O apresentador apareceu distribuindo beijinhos e mordidas no pescoço da peoa, enquanto ele usava apenas uma sunga e ela aproveitava o dia de biquíni na piscina.
Instantes depois, gestos feitos debaixo d’água e um movimento considerado suspeito por parte de Dudu em direção a Saory levantaram ainda mais comentários nas redes.
De acordo com internautas, o apresentador teria mostrado “algo suspeito” ao se virar para ela em um dos cantos da piscina.
As reações nas redes sociais foram carregadas de ironia.
“A cara de prazer dela é contagiante”, comentou um usuário. Já outra seguidora brincou: “A voz na cabeça dela dizendo ‘acaba pelo amor de Deus’ kkkkkkkkkkk”.
Houve também quem se perguntasse: “Isso é cena quente ou cena de humor?”. “Ela tá gelada”, escreveu um internauta, enquanto outro acrescentou: “Ele tá quente, mas ela parece congelada kkkkkk”.
