Namorada de Belo se pronuncia após perder posto de musa da Vila Isabel - (crédito: Reprodução/Instagram)

Rayane Figliuzzi usou as redes sociais, nesta segunda-feira (8), para dividir com o público o carinho que recebeu dos fãs após ser informada de que não seguirá como musa da Vila Isabel no Carnaval de 2026.

A decisão foi comunicada pela própria escola em uma nota oficial, que confirmou que a namorada de Belo e ex-participante de “A Fazenda” não continuará no posto.

Pouco depois do anúncio, Rayane publicou nos Stories fotos de presentes enviados por admiradores, chocolates, flores e uma cartinha cheia de afeto.

Em meio ao momento delicado, ela agradeceu o apoio que tem recebido:

“É tão bom chegar em casa e saber que tenho vocês ao meu lado, sempre torcendo por mim! A vida nunca foi fácil, e sei que sempre haverá desafios pela frente. Mas vocês viram de perto como sou resiliente na Fazenda, né? Então, podem ficar tranquilas, vou ficar bem.”

Na sequência, ela reforçou o agradecimento às seguidoras:

“Sou muito grata pelo carinho e amor que vocês me dão. Obrigada, amigas! Amo vocês de coração. Amanhã volto para a gente conversar. Preciso descansar, pois, esses últimos dias, têm sido desafiadores”.

A Vila Isabel, ao anunciar o desligamento, explicou que o problema central era a dificuldade da influenciadora em estar presente nos ensaios e demais compromissos exigidos pelo cargo.



