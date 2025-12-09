Namorada de Belo se pronuncia após perder posto de musa da Vila Isabel

Rayane Figliuzzi usou as redes sociais, nesta segunda-feira (8), para dividir com o público o carinho que recebeu dos fãs após ser informada de que não seguirá como musa da Vila Isabel no Carnaval de 2026.
A decisão foi comunicada pela própria escola em uma nota oficial, que confirmou que a namorada de Belo e ex-participante de “A Fazenda” não continuará no posto.
Pouco depois do anúncio, Rayane publicou nos Stories fotos de presentes enviados por admiradores, chocolates, flores e uma cartinha cheia de afeto.
Em meio ao momento delicado, ela agradeceu o apoio que tem recebido:
“É tão bom chegar em casa e saber que tenho vocês ao meu lado, sempre torcendo por mim! A vida nunca foi fácil, e sei que sempre haverá desafios pela frente. Mas vocês viram de perto como sou resiliente na Fazenda, né? Então, podem ficar tranquilas, vou ficar bem.”
Na sequência, ela reforçou o agradecimento às seguidoras:
“Sou muito grata pelo carinho e amor que vocês me dão. Obrigada, amigas! Amo vocês de coração. Amanhã volto para a gente conversar. Preciso descansar, pois, esses últimos dias, têm sido desafiadores”.
A Vila Isabel, ao anunciar o desligamento, explicou que o problema central era a dificuldade da influenciadora em estar presente nos ensaios e demais compromissos exigidos pelo cargo.
