Larissa Manoela adia gestação para o tratamento de doença

Larissa Manoela, hoje com 24 anos e casada com André Luiz Frambach, voltou a falar abertamente sobre o desejo de ser mãe, um plano que, apesar de muito presente em sua vida, ainda precisa esperar um pouco mais.

A intérprete de Estela em “Êta Mundo Melhor” contou que, embora a vontade só aumente, algumas prioridades têm colocado a maternidade em pausa.

Ela comentou que até sua trajetória profissional parece reforçar esse chamado.

“Eu sinto que a arte também está me dando sinais de que ‘talvez seja a sua hora’. Talvez seja o momento. Não agora, mas em breve”, disse em entrevista à influenciadora Foquinha.

A atriz explicou que o adiamento não está ligado apenas à rotina intensa de gravações. A saúde, segundo ela, é o principal fator.

Larissa relembrou o diagnóstico de endometriose e destacou o quanto falar sobre isso publicamente é importante para conscientizar outras mulheres.

“Eu tenho que planejar, não pelo trabalho só, mas por questão de saúde, que é minha prioridade. Tenho endometriose e já falei isso em diversas entrevistas, sempre uso minha voz para poder falar sobre isso. E o quanto, mais uma vez falando sobre saúde da mulher e sobre as escolhas, a gente precisa estar atento ao nosso corpo e a como a gente vai passar por situações”, afirmou.

Mesmo tendo ficado apreensiva sobre a possibilidade de engravidar no futuro, ela garantiu que está dedicada a cuidar do próprio corpo para que a gestação aconteça na hora certa.

“Estou muito focada na minha saúde para que eu possa gerar de uma maneira muito saudável e que eu tenha uma gestação feliz. Eu tirei e descartei qualquer possibilidade de ter um bebê enquanto não estiver 100% bem para gerar.”

Para isso, Larissa revelou que pretende passar por um procedimento médico.

“A minha ideia é que eu possa fazer uma cirurgia para que eu limpe meus floquinhos de endometriose para que possa gerar sem [ter] um aborto espontâneo ou sem que a doença também cresça”, explicou.