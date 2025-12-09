Leonardo ressurge e fala sobre saúde após ser internado às pressas - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor sertanejo Leonardo surgiu nas redes sociais nesta terça-feira (9) já em casa, após receber alta hospitalar. Em novas publicações, ele esclareceu o que aconteceu e atualizou o diagnóstico.

Inicialmente divulgado como um quadro de desidratação por causa de uma crise de diarreia, o comunicado oficial do artista detalhou que Leonardo, na verdade, teve uma gastroenterite, inflamação no estômago e no intestino provocada por vírus ou bactéria.

A nota também confirmou que a rotina de shows não será afetada:

“A agenda de Leonardo seguirá normalmente. Inclusive, o cantor é presença confirmada no 19º leilão beneficente em prol da Casa de Apoio São Luiz”, disse o texto.

Nos stories do Instagram, o sertanejo apareceu em um vídeo gravado pela esposa, Poliana Rocha, garantindo que já está bem, e ainda fazendo piada com a situação que o levou ao hospital.

“Caganeira, desidratei, deu câimbra nas minhas pernas, tive que correr para o hospital. Tomei soro. Tô em casa, tá beleza, e logo mais à noite estarei em um leilão beneficente. Obrigado pelo carinho. Não foi dessa vez, não”, brincou o artista.