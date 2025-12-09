Leonardo ressurge e fala sobre saúde após ser internado às pressas

O cantor sertanejo Leonardo surgiu nas redes sociais nesta terça-feira (9) já em casa, após receber alta hospitalar. Em novas publicações, ele esclareceu o que aconteceu e atualizou o diagnóstico.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Inicialmente divulgado como um quadro de desidratação por causa de uma crise de diarreia, o comunicado oficial do artista detalhou que Leonardo, na verdade, teve uma gastroenterite, inflamação no estômago e no intestino provocada por vírus ou bactéria.
A nota também confirmou que a rotina de shows não será afetada:
“A agenda de Leonardo seguirá normalmente. Inclusive, o cantor é presença confirmada no 19º leilão beneficente em prol da Casa de Apoio São Luiz”, disse o texto.
Nos stories do Instagram, o sertanejo apareceu em um vídeo gravado pela esposa, Poliana Rocha, garantindo que já está bem, e ainda fazendo piada com a situação que o levou ao hospital.
“Caganeira, desidratei, deu câimbra nas minhas pernas, tive que correr para o hospital. Tomei soro. Tô em casa, tá beleza, e logo mais à noite estarei em um leilão beneficente. Obrigado pelo carinho. Não foi dessa vez, não”, brincou o artista.
Saiba Mais
- Mariana Morais Larissa Manoela adia gestação para o tratamento de doença
- Mariana Morais Namorada de Belo se pronuncia após perder posto de musa da Vila Isabel
- Mariana Morais Filha caçula de César Tralli tem sofrido com ausência do pai; entenda
- Mariana Morais Influencer conta como o autoprazer a salvou da depressão
- Mariana Morais Aos 43 anos, Grazi Massafera surge seminua e impressiona público
- Mariana Morais Fã detalha encontro 'marcante' com Elize Matsunaga: 'Uma fofa'