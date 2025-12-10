Mãe de santo ameaça ex-BBB em público após levar calote: 'Viro sua vida' - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Samara Taromante levou ao público, por meio das redes sociais, uma cobrança direcionada a uma ex-participante do "Big Brother Brasil".

De acordo com a mãe de santo, uma “famosinha” do reality teria solicitado um trabalho espiritual para desfazer um relacionamento e conquistar o homem desejado.

No entanto, depois de obter o resultado, a ex-BBB teria dado um suposto calote e desaparecido das redes.

Indignada, Samara relatou que a cliente sumiu logo após a conclusão do serviço e não quitou a segunda parte do pagamento.

Em vídeos publicados em seu perfil, ela relembrou o pedido e deixou claro que não pretende deixar a situação passar.

"Famosinha do BBB que me procurou porque queria o maridinho daquela outra, que queria separar. Eu fiz teus trabalhos, você teve seu resultado e você simplesmente desapareceu", começou.

Ela ainda reforçou: "Você ficou de me pagar a segunda parte dos teus trabalhos. Você sumiu, você me bloqueou".

Samara também fez um alerta direto à ex-BBB sobre o que poderia acontecer caso a dívida não fosse resolvida.

"Então famosinha, me paga o que me deve porque eu estou no cemitério, e pra eu desfazer o trabalho que eu fiz e colocar sua vida de cabeça pra baixo pra mim é um estalar de dedos", declarou.

Ao final, a mãe de santo afirmou que, se necessário, tornará o caso público para além das redes sociais.

"Sem contar que eu posso ir no Leo Dias expor todos nossos prints de conversa. Vem pagar o que me deve. Quis ficar famosinha, vai ficar famosinha no Leo Dias como caloteira de mãe de santo", concluiu.