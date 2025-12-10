Pedro Bial paga 'mico' em entrevista com Andrea Bocelli e expõe vexame - (crédito: TV Globo/Divulgação)

Durante participação no programa "Fim de Expediente", da Rádio CBN, Pedro Bial relembrou um episódio inusitado envolvendo Andrea Bocelli.

O jornalista e ex-comandante do "Big Brother Brasil" contou que foi deixado falando sozinho pelo cantor italiano durante uma entrevista.

Segundo ele, tudo aconteceu porque tocou no único tema proibido da conversa: a cegueira do artista.

Bial afirmou que não foi avisado de que o assunto estava vetado e, empolgado, acabou começando exatamente por aí.

“É chato porque eu vou contar e vou dizer não foi culpa minha. A gente combinou uma entrevista com o Andrea Bocelli. E ele não gosta de falar da questão dele ser cego”, iniciou.

“E tinham combinado de não ser falado e tudo. Mas, ao mesmo tempo, não me avisaram disso. E aí... Não é que eu fui direto nesse assunto, mas… Ele adora futebol”, continuou.

Na sequência, ele explicou como tudo desandou: “E aí eu fiquei interessado. Você viu futebol e você hoje continua vendo futebol, mas sem usar... Alguma coisa assim. Cara, ele levantou e foi embora. Desligou”, relatou.

A entrevista era realizada por videochamada e acabou completamente inutilizada. Como Bocelli encerrou a ligação logo na primeira pergunta, não houve material aproveitável para produzir uma matéria.