Carol Lekker se pronuncia após ser expulsa de 'A Fazenda'

Carol Lekker comentou, nesta quinta-feira (11), os detalhes de sua expulsão de “A Fazenda 17” durante a participação na “Live do Eliminado”, apresentada por Lucas Selfie.
A modelo, que deixou o reality após colocar em risco a integridade física de Duda Wendling durante uma briga, afirmou que chegou ao seu limite dentro do confinamento.
“Não era minha intenção uma expulsão dessa maneira”, afirmou a ex-participante.
“Até porque uma agressão, se fosse para bater, viria de um soco, um chute, mas eu fiquei chateada quando ela [Duda] colocou a mão na minha maquete”, declarou Lekker.
“Eu perdi a cabeça, tentei tirar da mão dela, e como ela virou, ficou parecendo que eu estava dando uma gravata nela”, explicou a famosa.
O episódio aconteceu na madrugada desta quinta-feira (11), quando Duda mexeu na maquete feita por Carol, o que desencadeou a reação da Miss Bumbum.
Ela abraçou a peoa por trás enquanto tentava recuperar o objeto, e a atitude fez Adriane Galisteu intervir imediatamente durante a transmissão ao vivo.
“Carol, o que é isso?”, questionou a apresentadora, ao notar o movimento brusco. Carol, por sua vez, rebateu:
“Ela não tem respeito, ela mexeu em uma coisa que eu passei a tarde inteira fazendo”, insistindo ainda que “não é agressão, ela meteu a mão, e eu tirei da mão dela”.
