Pocah e Ronan Souza viviam relação marcada por conflitos antes do término - (crédito: Reprodução/Instagram)

Pocah surpreendeu o público no mês passado ao anunciar o fim do relacionamento de seis anos com o empresário e ex-namorado de Anitta, Ronan Souza.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No entanto, queridos leitores, segundo uma apuração da Coluna Mariana Morais, a separação apenas oficializou uma crise que já se arrastava há bastante tempo.

De acordo com pessoas próximas ao ex-casal, a convivência era marcada por oscilações constantes, com episódios frequentes de ciúmes de ambos os lados.

Além disso, Ronan teria passado a interferir nas decisões profissionais da cantora, sugerindo como ela deveria conduzir a própria carreira, um ponto que teria se tornado motivo recorrente de conflito.

Outro elemento que pesou no desgaste foi a relação nada harmoniosa entre Ronan e a família de Pocah.

Esse atrito, somado às crises já existentes, contribuiu para que o relacionamento chegasse ao fim em um momento de forte desgaste emocional para os dois.

Em entrevista durante sua passagem pelo Prêmio Multishow, Pocah minimizou possíveis dramas em torno do término: "Tenho que focar em fazer dinheiro. Mulher gostosa não sofre".

O casal iniciou o relacionamento em 2019, mas o momento mais marcante veio dois anos depois: o pedido de casamento aconteceu ao vivo, durante a participação de Pocah no “Mais Você”, da TV Globo, na manhã seguinte à sua eliminação do “Big Brother Brasil” em 2021.



