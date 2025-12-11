VÍDEO: Rayane Figliuzzi comemora expulsão de Carol Lekker de 'A Fazenda'

Rayane Figliuzzi não escondeu a animação ao descobrir que Carol Lekker havia sido expulsa de “A Fazenda 17”.
A influenciadora, que já havia protagonizado brigas acaloradas com a ex-Miss Bumbum, comemorou a saída da rival logo após a decisão da produção ser anunciada.
“Estava indo dormir, nem vou. Já levantei, gente. Dia de comemorar, que issooooo! Está vendo? A lei do retorno aí. Pode me jogar da cama, tirar o edredom, mas no ao vivo não pode [agredir]! No ao vivo, se fizer alguma coisa, é agressão”, disse a namorada de Belo, sem economizar nas indiretas.
Rayane ainda aproveitou para relembrar outro episódio recente envolvendo Carol e voltou a provocar a modelo.
“Foi com o Creo e agora com a Carol. Um beijo, Carol! Volta lá para a Europa, de onde você nunca deveria ter saído. Volta com Deus, boa sorte, meu amor! Volta pro teu caminho”, disparou.
A expulsão de Carol aconteceu após um momento tenso exibido ao vivo na madrugada desta quinta-feira (11).
Durante um desentendimento com Duda Wendling, ela tentou recuperar um objeto tomado por Duda e acabou enforcando a peoa.
A cena levou Adriane Galisteu a interromper o programa imediatamente. “Atenção! Carol? Carol? O que é isso, Carol?”, reagiu a apresentadora, visivelmente surpresa com a agressão.
