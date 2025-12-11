Ticiane Pinheiro pode ganhar programa na Globo, mas deixa ferida exposta na Record - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A Record surpreendeu o público na última terça-feira (9) ao informar que Ticiane Pinheiro estava deixando a emissora após duas décadas de parceria.

Mas, conforme apurou a Coluna Mariana Morais, os bastidores dessa saída foram bem menos pacíficos do que o tom diplomático sugerido.

Fontes ligadas à emissora revelam que, depois de Ticiane comunicar que precisaria deixar o canal por causa da mudança de César Tralli para o Rio de Janeiro, ela ainda teve de gravar algumas edições do programa antes de se despedir oficialmente.

No comunicado oficial, o canal destacou que a decisão havia sido tomada “em conjunto” e “de maneira respeitosa”.

O problema é que o clima nesses últimos dias de trabalho era tudo menos acolhedor, já que a equipe já sabia da sua partida.

Motivo da saída

O principal motivo foi a mudança do marido, César Tralli, para o Rio de Janeiro, onde ele comanda o "Jornal Nacional". Com isso, a família tem o desejo de se manter reunida na capital fluminense.

Programa na Globo

Além disso, informações de bastidores apontam que Tralli estaria se movimentando nos corredores da Globo para tentar garantir um espaço para Ticiane no GNT, um dos canais mais prestigiados do grupo.

Carreira brilhante na Record

A relação de Ticiane com a Record começou em 2005, quando ela interpretou a golpista Maria Dulce em “Prova de Amor”.

No ano seguinte, deu vida a Cláudia, uma jovem hippie contrária ao regime militar, em “Cidadão Brasileiro”.

Em 2007, mostrou seu lado mais leve ao protagonizar, ao lado de Karina Bacchi, o reality “Simple Life: Mudando de Vida”, encarando desafios no campo.

A apresentadora ainda participou do humorístico “Louca Família”, comandado por Tom Cavalcante, e passou a integrar o “Hoje em Dia”, primeiro como repórter e, posteriormente, como apresentadora fixa.

Desde 2015, consolidou-se como um dos principais nomes do matinal e uma das figuras femininas mais fortes da casa.