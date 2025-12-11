Zé Felipe reage após vexame e faz revelação sobre alfabetização - (crédito: Reprodução/Instagram)

Zé Felipe usou as redes sociais, nesta quarta-feira (10/12), para responder às críticas que recebeu após viralizar um vídeo em que ele anuncia uma das categorias do “Prêmio Multishow”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No registro, o cantor se atrapalha ao revelar o vencedor, o que levou internautas a acusá-lo de não saber ler.

O filho de Leonardo explicou o que aconteceu nos bastidores da premiação.

“Galera, é o seguinte: ontem foi o Prêmio Multishow e eu anunciei a categoria junto com a Kenya [Sade], Álbum do Ano. Beleza”, iniciou ele.

“Fui abrir lá o envelope, quando abri: Álbum do Ano é o Dominguinho, que é do João Gomes, do Jota Pê e do Mestrinho. Incrível. Aí estava escrito ‘Dominguinho’. Eu falei: ‘Beleza, Dominguinho é o cantor ou é o álbum?’ Fiquei na dúvida”, contou.

Revelação sobre alfabetização: 'Um pouquinho eu sei'

Segundo ele, a hesitação o levou a improvisar na hora. “O que eu fiz? Quando ela falou: ‘Álbum do Ano, Dominguinho’, eu falei: ‘Do guinho’. E foi junto. Mas eu sei ler. Não sou mestre da leitura não, mas um pouquinho eu sei, tá?”, afirmou.

O momento repercutiu nas redes sociais, onde usuários do X (antigo Twitter) ironizaram o deslize e lembraram que o artista não concluiu os estudos.

“O Zé Felipe não sabendo ler ‘Dominguinho’ para anunciar o vencedor de Álbum do Ano no Prêmio Multishow”, comentou um internauta.

“Estudem crianças, imagina subir em um palco e não saber ler uma palavra”, escreveu outro. Uma terceira crítica viralizou: “Imagina ter quase 30 anos, ser rico pra caralho e não saber ler ‘Dominguinho’”.

Zé Felipe explicou sobre o vídeo que está circulando nas redes, ele ficou na dúvida se “dominguinho” era o Álbum ou o Cantor, na dúvida ele deixou a Keyna falar o resultado pic.twitter.com/EDeVuYOKLv — Andressa (@adxcomenta) December 10, 2025