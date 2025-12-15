Maurício Kubrusly é internado às pressas na UTI e motivo vem à tona - (crédito: TV Globo)

Maurício Kubrusly precisou de atendimento médico intensivo após sofrer um acidente doméstico no sul da Bahia.

O jornalista está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa da Misericórdia de Itabuna. A confirmação da internação foi feita nesta segunda-feira (15) pela assessoria do hospital.

De acordo com a unidade de saúde, Kubrusly sofreu uma queda dentro de casa e, em razão do impacto, passou por um procedimento médico para a drenagem de um hematoma.

O quadro exigiu cuidados mais rigorosos, o que motivou sua permanência na UTI.

Aos 80 anos, o comunicador, natural do Rio de Janeiro, vive na região sul baiana desde 2018, período em que recebeu o diagnóstico de demência frontotemporal.

Ele mora em uma área litorânea acompanhado da esposa, Beatriz Goulart, apontada como a única pessoa cujo nome ele ainda consegue reconhecer.

Com uma trajetória consolidada no jornalismo, Maurício Kubrusly ingressou na TV Globo na década de 1980, após passagens por jornais impressos, rádio e televisão.

Foi no "Fantástico" que ganhou projeção nacional, especialmente à frente do quadro "Me Leva, Brasil", no qual apresentava histórias e rotinas de brasileiros que viviam longe dos grandes centros urbanos.

Ao longo dos 16 anos em que o projeto foi exibido, o jornalista percorreu aproximadamente 400 mil quilômetros pelo país e visitou mais de 150 cidades.