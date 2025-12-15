InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

Jade Picon é humilhada por desempenho em nova novela da Globo

Atriz não agradou com sua atuação na novela vertical produzida pela emissora

Globo acerta detalhes de primeira novela vertical com Jade Picon na pele da grande vilã - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Globo acerta detalhes de primeira novela vertical com Jade Picon na pele da grande vilã - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Jade Picon voltou ao centro dos debates ao assumir um dos papéis principais de “Tudo Por Uma Segunda Chance”, a primeira novela vertical produzida pela TV Globo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Na trama, exibida nas redes sociais da emissora, a influenciadora e atriz dá vida à vilã Soraia, o que tem provocado reações diversas do público.

No último sábado (13), a jornalista Anna Luiza Santiago, colunista do Play, de O Globo, avaliou a atuação da ex-BBB de forma bastante crítica. Sem suavizar a análise, ela atribuiu “nota 0” à performance de Jade.

“Para Jade Picon como vilã em 'Tudo Por Uma Segunda Chance', novelinha que está disponível nas redes sociais da TV Globo. Fica nítida a dificuldade de expressar as emoções que o texto pede”, escreveu.

A avaliação repercutiu rapidamente nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas.

“A branquitude tem privilégio que eu realmente não consigo entender... Lamentável!!!”, comentou um usuário.

Já outra pessoa saiu em defesa da atriz: “Aí tu forço. Ela tá muito bem dentro do que foi proposto”.

As críticas também apareceram com força: “O talento dela é ter milhões de seguidores!”, escreveu uma internauta.

Em contrapartida, houve quem discordasse: “Nada a ver. Ela está atuando bem e evoluindo cada vez mais”, opinou outra.

 

 

 


 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 15/12/2025 09:12 / atualizado em 15/12/2025 09:13
SIGA
x