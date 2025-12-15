Jade Picon é humilhada por desempenho em nova novela da Globo

Globo acerta detalhes de primeira novela vertical com Jade Picon na pele da grande vilã - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Jade Picon voltou ao centro dos debates ao assumir um dos papéis principais de “Tudo Por Uma Segunda Chance”, a primeira novela vertical produzida pela TV Globo.

Na trama, exibida nas redes sociais da emissora, a influenciadora e atriz dá vida à vilã Soraia, o que tem provocado reações diversas do público.

No último sábado (13), a jornalista Anna Luiza Santiago, colunista do Play, de O Globo, avaliou a atuação da ex-BBB de forma bastante crítica. Sem suavizar a análise, ela atribuiu “nota 0” à performance de Jade.

“Para Jade Picon como vilã em 'Tudo Por Uma Segunda Chance', novelinha que está disponível nas redes sociais da TV Globo. Fica nítida a dificuldade de expressar as emoções que o texto pede”, escreveu.

A avaliação repercutiu rapidamente nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas.

“A branquitude tem privilégio que eu realmente não consigo entender... Lamentável!!!”, comentou um usuário.

Já outra pessoa saiu em defesa da atriz: “Aí tu forço. Ela tá muito bem dentro do que foi proposto”.

As críticas também apareceram com força: “O talento dela é ter milhões de seguidores!”, escreveu uma internauta.

Em contrapartida, houve quem discordasse: “Nada a ver. Ela está atuando bem e evoluindo cada vez mais”, opinou outra.



