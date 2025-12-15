Acidente de carro: saiba como Roberto Carlos deixou o hotel - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Roberto Carlos foi visto deixando o hotel onde estava hospedado em Gramado, no Rio Grande do Sul, na tarde deste domingo (14).

As imagens do momento mostram o cantor usando máscara ao sair do local com um dos membros de sua equipe.

Horas antes, durante a madrugada, o artista precisou ser levado ao hospital após um acidente de carro durante a gravação do clipe de abertura de seu tradicional especial de fim de ano da TV Globo.

O susto aconteceu quando o freio do Cadillac que ele conduzia apresentou falha, fazendo com que o veículo colidisse com três carros que integravam sua equipe.

Ainda no domingo, as redes sociais oficiais do cantor foram atualizadas com informações sobre o ocorrido.

A publicação confirmou que se tratou de “um pequeno acidente de carro” e trouxe detalhes sobre o estado de saúde do artista.

"Ele foi atendido no hospital de Gramado e liberado logo depois, sem maiores problemas. Agradecemos sinceramente as demonstrações de carinho e tranquilizamos a todos informando que os envolvidos passam bem", diz a postagem.