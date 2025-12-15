Recém-solteira, Pocah curte show coladinha em jogador de futebol

Depois de colocar um ponto final no noivado com o empresário Ronan Souza, relacionamento que durou cerca de seis anos, Pocah parece já estar vivendo um novo momento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A cantora, de 31 anos, foi flagrada no último sábado (13) em clima de intimidade com o ex-jogador de futebol Arthur Pelagio durante o evento “Tardezinha”, no Rio de Janeiro.

Os dois chamaram atenção por estarem bastante próximos e à vontade ao longo do show.

Em alguns momentos, chegaram a cantar músicas românticas abraçados e não se preocuparam em aparecer em registros publicados nos stories de amigos, o que reforçou os rumores de que o envolvimento entre eles é real.

Pocah e Ronan mantinham o relacionamento desde 2019, mas o fim só foi anunciado oficialmente em novembro deste ano.

Posteriormente, a funkeira esclareceu que a separação havia ocorrido meses antes e que a decisão já vinha sendo amadurecida pelo casal.

“A gente tinha combinado de não fazer pronunciamento nem nada, mas já havia um tempo que tínhamos nos separado. Já era algo que havíamos pensado. Estou focada no meu trabalho, nós somos muito amigos, então desejo o melhor pra ele”, afirmou.

Em entrevista ao Extra, a artista ainda comentou sobre a fase atual e deixou claro que a solteirice não tem sido um problema. “Tenho que focar em fazer dinheiro. Mulher gostosa não sofre”, declarou.