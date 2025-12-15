Marina Sena e Juliano Floss protagonizam briga acalorada em aeroporto

Marina Sena e Juliano Floss chamaram a atenção nas redes sociais após serem vistos em um momento de tensão no último fim de semana.
Registros que passaram a circular online mostram a cantora ao lado do influenciador em um ambiente que lembra um aeroporto, onde os dois teriam protagonizado uma discussão.
Nas imagens, Juliano aparece exaltado, falando de forma intensa e usando muitos gestos, enquanto Marina mantém uma postura mais reservada, escutando sem esboçar reação.
Até agora, nenhum dos dois se manifestou publicamente sobre o ocorrido, e a razão do desentendimento segue desconhecida.
O episódio rapidamente ganhou repercussão e provocou uma enxurrada de comentários entre internautas, que interpretaram a situação como uma possível “DR” do casal.
“Um mulherão desse com esse adolescente. Às vezes acho que é dívida de jogo”, escreveu uma usuária. “Tem dias que ela já está com cara de quem não aguenta mais”, avaliou outra.
