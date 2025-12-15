Virginia surge com rosto em carne viva e preocupa público

Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores ao surgir nas redes sociais com o rosto bastante avermelhado e sensível após se submeter a uma série de procedimentos estéticos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A influenciadora, de 26 anos, compartilhou as imagens nos stories do Instagram neste domingo (14), o que rapidamente levantou questionamentos sobre a condição de sua pele.

Diante da repercussão, Virginia fez questão de tranquilizar o público e explicou que o aspecto impactante faz parte do efeito imediato do tratamento.

“Meu rosto vai ficar assim agora por pelo menos 24 horas”, disse ela, ressaltando que a reação já estava prevista e não indica qualquer complicação.

De acordo com a influenciadora, os procedimentos tiveram como objetivo principal melhorar a firmeza, a textura e estimular a regeneração da pele.

Ela contou que o protocolo foi realizado em etapas e começou com um tratamento corporal na região do abdômen, utilizando radiofrequência para ativar a musculatura e aprimorar a aparência da pele.

Na sequência, Virginia passou por um procedimento facial voltado para acalmar a pele, diminuir inflamações e auxiliar no processo de cicatrização.

Depois disso, foi aplicada a radiofrequência monopolar, técnica bastante utilizada para combater a flacidez e contribuir para a definição do contorno do rosto. A última etapa foi considerada a mais intensa de todo o processo.

O tratamento, focado na renovação da textura da pele e na aceleração da regeneração celular, foi o responsável pelo aspecto de “carne viva” que chamou a atenção dos seguidores e gerou maior impacto visual.