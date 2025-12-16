Amiga de Ana Castela cutuca Virginia após suposta indireta

O climão na relação entre Virginia Fonseca, Zé Felipe e Ana Castela se intensificou após uma manifestação pública de alguém do círculo próximo da sertaneja.

Ana Luiza Sanches, amiga da Boiadeira, fez um comentário "sincerão" nas redes sociais depois da repercussão de um vídeo publicado por Virginia no TikTok.

O vídeo em questão mostra a influenciadora dublando um áudio que muitos internautas interpretaram como uma indireta para Zé Felipe e Ana Castela.

A repercussão ganhou ainda mais força após Margareth Serrão, mãe de Virginia, curtir uma publicação que dizia que o vídeo era uma indireta ao ex-marido da influenciadora.

Diante do burburinho, Ana Luiza decidiu se posicionar de forma irônica.

“Acho que ela quer ser atriz agora, se não causar ela nem dorme. Ela não consegue só fazer a live, quietinha, em paz”, escreveu, em referência direta à postagem de Virginia.

Essa não foi a primeira vez que Ana Luiza Sanches se envolveu em controvérsias relacionadas ao nome de Virginia Fonseca.

Em novembro, ela já havia criticado a influenciadora depois que Virginia apareceu dublando uma música de teor sexual.

“Três filhos nas costas e sujeita a esse papelão com um vídeo baixo desses”, escreveu na ocasião.

Naquele momento, Ana Castela precisou se manifestar publicamente para esclarecer que não tinha qualquer relação com as declarações da amiga, reforçando que opiniões de terceiros não refletem seu posicionamento pessoal.