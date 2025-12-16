Mãe de Zé Felipe choca ao comparecer em festa de Margareth Serrão

Poliana Rocha esteve entre os convidados da comemoração dos 60 anos de Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, realizada na noite desta segunda-feira (15/12), em Goiânia.
A presença chamou atenção por ela ser mãe de Zé Felipe e ex-sogra da influenciadora.
Antes mesmo do evento, Poliana recorreu às redes sociais para confirmar que participaria da festa e explicou como mantém a relação com Margareth, independentemente das mudanças familiares.
“Pra quem está perguntando se eu vou ao aniversário da Margara, eu vou sim. Na verdade, independente de Zé Felipe e de Virginia, eu e Margareth construímos uma amizade muito gostosa”, declarou.
A jornalista também relembrou como a amizade entre as duas começou, ainda quando Margareth chegou à capital goiana.
“Quando ela chegou aqui em Goiânia, não conhecia ninguém. Então eu abri minha casa com muito amor, a fazenda, e nós construímos uma relação verdadeira, de lealdade e afinidade”, contou.
Segundo Poliana, o vínculo permanece forte e é celebrado com maturidade. Ela destacou que fez questão de estar presente para prestigiar a amiga em uma data especial.
“Hoje eu faço questão, claro, com muita maturidade e muito carinho, de celebrar a vida dela, dando um abraço bem apertado. Então eu vou, sim, com muito amor no coração”, afirmou.
Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram oficialmente o fim do casamento em maio deste ano.
Atualmente, Zé Felipe vive um relacionamento com a cantora sertaneja Ana Castela, enquanto Virginia assumiu namoro com o jogador Vini Jr.
Ver essa foto no Instagram
