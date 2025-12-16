Mãe de Zé Felipe choca ao comparecer em festa de Margareth Serrão - (crédito: Reprodução/Instagram)

Poliana Rocha esteve entre os convidados da comemoração dos 60 anos de Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, realizada na noite desta segunda-feira (15/12), em Goiânia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A presença chamou atenção por ela ser mãe de Zé Felipe e ex-sogra da influenciadora.

Antes mesmo do evento, Poliana recorreu às redes sociais para confirmar que participaria da festa e explicou como mantém a relação com Margareth, independentemente das mudanças familiares.

“Pra quem está perguntando se eu vou ao aniversário da Margara, eu vou sim. Na verdade, independente de Zé Felipe e de Virginia, eu e Margareth construímos uma amizade muito gostosa”, declarou.

A jornalista também relembrou como a amizade entre as duas começou, ainda quando Margareth chegou à capital goiana.

“Quando ela chegou aqui em Goiânia, não conhecia ninguém. Então eu abri minha casa com muito amor, a fazenda, e nós construímos uma relação verdadeira, de lealdade e afinidade”, contou.

Segundo Poliana, o vínculo permanece forte e é celebrado com maturidade. Ela destacou que fez questão de estar presente para prestigiar a amiga em uma data especial.

“Hoje eu faço questão, claro, com muita maturidade e muito carinho, de celebrar a vida dela, dando um abraço bem apertado. Então eu vou, sim, com muito amor no coração”, afirmou.

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram oficialmente o fim do casamento em maio deste ano.

Atualmente, Zé Felipe vive um relacionamento com a cantora sertaneja Ana Castela, enquanto Virginia assumiu namoro com o jogador Vini Jr.